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Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ

Published 31/03/2017 Χωρίς κατηγορία Leave a Comment

ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

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ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                     

ΩΡΑ:  02.30’

Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 28ης , 29ης και 30ης Μαρτίου 2017 για την εκλογή εκπροσώπων της Ενώσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ.

 

ΨΗΦΙΣΑΝ:  2469           ΒΡΕΘΗΚΑΝ:  2469      

ΕΓΚΥΡΑ:   2427 

ΑΚΥΡΑ: 28

ΛΕΥΚΑ:  14

 

Έλαβαν:

 

  1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
1 ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 881 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ) 744 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 613 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
4 ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 600 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
5 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ (ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ) 519 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
6 ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ) 503 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
7 ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 485 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
8 ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 475 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
9 ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 449 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
10 ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ 393 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
11 ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 316
12 ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ) 303
13 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ 288
14 ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 237
15 ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 237
16 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 235
17 ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 214
18 ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ) 193
19 ΖΑΡΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ 189
20 ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 169
21 ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 151
22 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 132
23 ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 63

 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ

1 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 635 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
2 ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 569 ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
3 ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 456 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
4 ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) 399 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
5 ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 389
6 ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 248
7 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 233
8 ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 232

H ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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