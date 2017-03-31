Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ

ENΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ
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ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΩΡΑ: 02.30’
Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Η Εφορευτική Επιτροπή της Ε.Σ.Η.Ε.Α. ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 28ης , 29ης και 30ης Μαρτίου 2017 για την εκλογή εκπροσώπων της Ενώσεως στο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ.
ΨΗΦΙΣΑΝ: 2469 ΒΡΕΘΗΚΑΝ: 2469
ΕΓΚΥΡΑ: 2427
ΑΚΥΡΑ: 28
ΛΕΥΚΑ: 14
Έλαβαν:
- ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
|1
|ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|881
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΣΤΑΘΑΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (ΑΝΤΖΥ)
|744
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|3
|ΔΑΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|613
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|4
|ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|600
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|5
|ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ ΠΟΠΗ (ΠΑΡΘΕΝΟΠΗ)
|519
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|6
|ΑΞΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΣ)
|503
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
|7
|ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|485
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
|8
|ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
|475
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
|9
|ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
|449
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
|10
|ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ
|393
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
|11
|ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|316
|12
|ΤΟΥΦΕΞΗ ΜΟΣΧΑΝΘΗ (ΜΙΜΗ)
|303
|13
|ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΚΑ
|288
|14
|ΜΟΥΣΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|237
|15
|ΤΣΑΝΤΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|237
|16
|ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|235
|17
|ΜΠΟΛΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
|214
|18
|ΓΙΟΜΠΑΖΟΛΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
|193
|19
|ΖΑΡΚΑΔΑ ΜΑΡΙΑ
|189
|20
|ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
|169
|21
|ΤΣΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
|151
|22
|ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|132
|23
|ΒΑΡΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
|63
2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠ
|1
|ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
|635
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|2
|ΧΑΛΑΒΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
|569
|ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
|3
|ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
|456
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ
|4
|ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ)
|399
|ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
|5
|ΜΑΚΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
|389
|6
|ΑΞΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
|248
|7
|ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
|233
|8
|ΠΑΝΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
|232
H ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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